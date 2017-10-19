Джеко: "Челси" реализовал все три своих момента в матче с "Ромой"



Нападающий "Ромы" Эдин Джеко прокомментировал ничейный результат с "Челси" (3:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Челси" реализовал все три своих момента в матче с "Ромой". Это доказывает их класс. Но мы правильно настроились на матч и я доволен результатом. Мы набрали важное очко. Теперь мы должны переключиться на Серию А, до того, как вновь сыграем в Лиге Чемпионов", - приводит слова Джеко официальный сайт УЕФА.

После этого матча "Рома" с пятью пунктами занимает второе место в группе и отстает от лидирующего "Челси" на два очка.

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