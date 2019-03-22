Джеко и Эль-Шаарави едва не подрались в раздевалке "Ромы"

Ссора нападающих "Ромы" Эдина Джеко и Стефана Эль-Шаарави чуть не дошла до драки. Инцидент произошел в перерыве матча Серии а со СПАЛом (1:2).

По данным Corriere dello Sport, Джеко был недоволен тем, что эль-Шаарави не отдал ем упас. Он отругал одноклубника, футболисту, в свою очередь, не понравился тон Джеко и тот резко ответил на замечание. После этого игроки сцепились.

Ранее сообщалось, что Эль-Шаарави также не доволен поведением главного тренера команды Клаудио Раньери, который заменил его по ходу матча.

"Рома" располагается на 5 позиции в Серии А, имея в активе 47 баллов.

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