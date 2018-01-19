Джеко может перейти в "Челси"

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Джеко может перейти в "Челси"Боссы "Челси" рассматривают вариант с приобретением форварда "Ромы" Эдина Джеко.

31-летний боснийский футболист уже выступал в Англии, когда два раза становится чемпионом страны в составе "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что "Челси" интересуется форвардом "Сток Сити" Питером Краучем.

Читайте: На "Челси" может быть наложен трансферный запрет | http://soccernews.ru

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