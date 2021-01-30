Джеко может перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Джеко может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко продолжает искать себе новый клуб после конфликта с главным тренером команды Паулу Фонсекой.

По информации The Sun, услуги боснийца предложены не только "Манчестер Сити", но и "Манчестер Юнайтед".

Представители 34-летнего футболиста убеждают руководство "красных дьяволов", что их клиент сможет заменить ушедшего недавно Одиона Игало.

В этом сезоне Джеко сыграл за "Рому" 20 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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