Джеко может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко продолжает искать себе новый клуб после конфликта с главным тренером команды Паулу Фонсекой.

По информации The Sun, услуги боснийца предложены не только "Манчестер Сити", но и "Манчестер Юнайтед".

Представители 34-летнего футболиста убеждают руководство "красных дьяволов", что их клиент сможет заменить ушедшего недавно Одиона Игало.

В этом сезоне Джеко сыграл за "Рому" 20 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Санчо в "Барселоне". | http://soccernews.ru