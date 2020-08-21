Джеко может продолжить карьеру в Испании
"Атлетико" вступает в борьбу за нападающего "Ромы" Эдина Джеко.
Как сообщает Tuttosport, "матрасники" готовы побороться с "Миланом" и "Ювентусом" за 34-летнего боснийца.
Ранее сообщалось, что римский клуб готов предложить игроку годовой контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год. Действующее соглашение игрока рассчитано до 2022 года.
В минувшем сезоне Джеко провел 43 игры, в которых отметился 19 голами и 12 ассистами.
Читайте также: Эдин Джеко стал лучшим бомбардиром "Ромы" среди легионеров. | http://soccernews.ru
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