Джеко может пропустить матч с "Наполи" из-за стычки с Эль-Шаарави

"Рома" может дополнительно наказать нападающего Эдина Джеко, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, руководство "волков" рассматривает вариант с отстранением 33-летнего футболиста от ближайшего матча Серии А против "Наполи".

Напомним, что Джеко едва не подрался со Стефаном Эль-Шаарави в перерыве недавнего поединка со СПАЛ. В клубе считают зачинщиком конфликта именно боснийца.

Матч "Рома" - "Наполи" состоится 31 марта в 16:00 по московскому времени.

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