Джеко может пропустить матч с "Наполи" из-за стычки с Эль-Шаарави
"Рома" может дополнительно наказать нападающего Эдина Джеко, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, руководство "волков" рассматривает вариант с отстранением 33-летнего футболиста от ближайшего матча Серии А против "Наполи".
Напомним, что Джеко едва не подрался со Стефаном Эль-Шаарави в перерыве недавнего поединка со СПАЛ. В клубе считают зачинщиком конфликта именно боснийца.
Матч "Рома" - "Наполи" состоится 31 марта в 16:00 по московскому времени.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
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|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11