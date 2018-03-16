Джеко: "Мы намерены проявить свои лучшие качества в матче с "Барселоной" и насладиться каждым мгновением"

Форвард "Ромы" Эдин Джеко поделился мнением о предстоящем противостоянии с "Барселоной" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Ради таких матчей мы и сражаемся в течение всего сезона, чтобы стать частью Лиги Чемпионов и играть против лучших. Приятно быть в четвертьфинале. Мы намерены проявить свои лучшие качества и насладиться каждым мгновением" - приводит слова Джеко Football Italia.

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