Джеко, Наингголан, Месси и Суарес выйдут в основе "Ромы" и "Барселоны"

Стали известны стартовые составы "Ромы" и "Барселоны" на ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Рома": Алиссон, Манолас, Фасио, Жуан Жезус, Флоренци, Наингголан, Строотман, Де Росси, Коларов, Шик, Джеко.

Запасные: Скорупски, Перес, Гоналон, Пеллегрини, Ундер, Жерсон, Эль-Шаарави

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Луис Суарес.

Запасные: Силессен, Вермален, Паулиньо, Дембеле, Гомеш, Денис Суарес, Алькасер

Матч начнется в 21:45 мск. В первой встрече каталонский клуб был сильнее со счетом 4:1.

Не пропустите: Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны". | http://soccernews.ru