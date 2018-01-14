Форвард итальянской "Ромы" Эдин Джеко назвал лучшего футболиста, с которым он когда-либо играл.

"Это сложный выбор, поскольку я играл с очень большим количеством великих игроков. Я думаю, мне нужно остановить свой выбор на Давиде Силве. Он делает потрясающие вещи с мячом, и его не зря называют Маленьким Магом.

Он имеет великолепные ноги, он мог принять любой мяч, который он получал, контролировать и отдать его. Все мы были поражены его способностями и техникой. Он - определенно лучший футболист, с которым я играл", - цитирует 31-летнего боснийца Manchester Evening News.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Ливерпуля". | soccernews.ru