Джеко назвал самого сильного игрока, с которым он играл

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Джеко назвал самого сильного игрока, с которым он игралФорвард "Ромы" Эдин Джеко назвал самого сильного игрока, с которым он играл в своей карьере.

"Мой лучший партнер по команде? Это сложный выбор, поскольку я играл со многими великими игроками. Я думаю, мне нужно остановить свой выбор на Давиде Силве. Он делает потрясающие вещи с мячом, и его не просто так называют Маленьким Магом ни для чего.

Этот парень блестяще работает ногами. Он может принять любой мяч, который ему адресуется, удерживать его и отдавать партнеру. Все его партнеры по команде были поражены его способностями и техникой. Он - определенно лучший футболист, с которым я играл", - цитирует 32-летнего нападающего Manchester Evening News.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Вест Хэма". | soccernews.ru

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