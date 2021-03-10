Джеко не поможет "Роме" в матче с "Шахтером"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко в среду, 10 марта, снова пропустил тренировку команды, сообщает Corriere dello Sport.

По данным издания, форвард наверняка не успеет восстановиться к первому матчу 1/8 Лиги Европы против "Шахтера". Главный тренер римлян Паулу Фонсека надеется, что Джеко будет в достаточной форме для того, чтобы попасть в состав на матч Серии против "Пармы" в ближайшее воскресенье.

В текущем сезоне босниец сыграл в 18 матчах Чемпионата Италии. На его счету 7 забитых голов и 1 результативная передача.

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Рома" — "Шахтер" состоится в четверг, 11 марта. Начало в 23:00 по московскому времени.