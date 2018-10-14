Джеко оценил свои шансы на возвращение в АПЛ

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Джеко оценил свои шансы на возвращение в АПЛ
Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко заявил, что он хотел бы вернуться в Премьер-лигу.

"Я выступал в АПЛ четыре с половиной года и наслаждался каждой минутой. Мне нравится Англия и Премьер-лига. Наверное, для меня уже поздно возвращаться. Впрочем, никогда нельзя загадывать. Сейчас я счастлив в "Роме", - приводит слова Джеко Sky Sports.

Напомним, что в январе этого года форвардом активно интересовался "Челси", но не сумел договориться с ним по сумме зарплаты.

32-летний Джеко выступал за "Манчестер Сити" с 2011 по по 2015 годы, провел за клуб 189 матчей и забил 72 гола.

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