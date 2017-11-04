Джеко отказался от перехода в Китай

Форвард "Ромы" Эдин Джеко получил предложения от одного из китайских клубов.

Как сообщает Football Italia, футболисту предлагали зарплату 13 миллионов евро в год, однако игрок сразу отверг предложение.

В текущем сезоне Джеко сыграл 14 матчей и забил 10 голов.

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