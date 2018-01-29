Джеко озвучил "Челси" требования по личному контракту

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Джеко озвучил "Челси" требования по личному контракту

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко озвучил "Челси" требования по личному контракту, сообщает британская пресса.

Так, 31-летний босниец хочет заключить соглашение с лондонским клубом до лета 2021 года с зарплатой 5,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Напомним, что трансфер Джеко обойдётся "Челси" примерно в 30 миллионов евро. 

Не пропустите: "Челси" готовит улучшенное предложение по Джеко. | http://soccernews.ru

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