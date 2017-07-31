Джеко поделился ожиданиями от нового сезона Серии А

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Джеко поделился ожиданиями от нового сезона Серии А

Боснийский форвард "Ромы" Эдин Джеко после матча Международного Кубка Чемпионов против "Ювентуса" поделился ожиданиями от предстоящего сезона Серии А.

"Мы провели контрольную игру, но не уверен, что по ней можно делать выводы. "Ювентус" остаётся сильной командой, другие коллективы укрепились. В этом году Серия А станет лучше" - цитирует Джеко FourFourTwo.

Напомним, что победителем последних шести сезонов Серии А неизменно становился "Ювентус".

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