Джеко получил наказание за плевок в арбитра

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Джеко получил наказание за плевок в арбитра

Итальянская федерация футбола приняла решение по форварду "Ромы" Эдину Джеко.

Как сообщает Football Italia, босниец получил двухматчевую дисквалификацию на игры в Кубке Италии.

Напомним, что Джеко получил красную карточку в кубковой игре с "Фиорентиной" (1:7) за плевок в главного арбитра встречи.

Однако официально Джеко получил бан за использование ненормативной лексики в адрес судьи.

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