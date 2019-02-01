Джеко получил наказание за плевок в арбитра
Итальянская федерация футбола приняла решение по форварду "Ромы" Эдину Джеко.
Как сообщает Football Italia, босниец получил двухматчевую дисквалификацию на игры в Кубке Италии.
Напомним, что Джеко получил красную карточку в кубковой игре с "Фиорентиной" (1:7) за плевок в главного арбитра встречи.
Однако официально Джеко получил бан за использование ненормативной лексики в адрес судьи.
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