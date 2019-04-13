Джеко помог "Роме" одолеть "Удинезе"

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Джеко помог "Роме" одолеть "Удинезе"

"Рома" с минимальным счетом обыграл "Удинезе" в матче 32-го тура Серии А.

Победный гол хозяев забил Эдин Джеко.

"Рома" - "Удинезе" - 1:0 (0:0)

Гол: Джеко, 67.

"Рома": Миранте, Фасио, Маркано, Манолас, Жуан Жезус (Флоренци, 46), Де Росси (Дженгиз Юндер, 69), Кристанте, Дзаньоло, Джеко, Эль-Шаарави, Шик (Пеллегрини, 46).

"Удинезе": Муссо, Де Майо (Теодорчик, 84), Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Мандрагора (Сандру, 69), Фофана, Окака Чука, Д`Алессандро (Пуссетто, 72), де Пауль, Лазанья.

"Рома" с 54 очками расположился на 4 строчке в турнирной таблице Серии А. "Удинезе", имея в своем активе 32 очка, занимает 16 позицию.

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