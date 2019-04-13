Джеко помог "Роме" одолеть "Удинезе"
"Рома" с минимальным счетом обыграл "Удинезе" в матче 32-го тура Серии А.
Победный гол хозяев забил Эдин Джеко.
"Рома" - "Удинезе" - 1:0 (0:0)
Гол: Джеко, 67.
"Рома": Миранте, Фасио, Маркано, Манолас, Жуан Жезус (Флоренци, 46), Де Росси (Дженгиз Юндер, 69), Кристанте, Дзаньоло, Джеко, Эль-Шаарави, Шик (Пеллегрини, 46).
"Удинезе": Муссо, Де Майо (Теодорчик, 84), Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Мандрагора (Сандру, 69), Фофана, Окака Чука, Д`Алессандро (Пуссетто, 72), де Пауль, Лазанья.
"Рома" с 54 очками расположился на 4 строчке в турнирной таблице Серии А. "Удинезе", имея в своем активе 32 очка, занимает 16 позицию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Рома
|32
|54
|5
|Милан
|31
|52
|6
|Аталанта
|31
|52
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|31
|34
|15
|Дженоа
|31
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11