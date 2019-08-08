Джеко просит "Рому" отпустить его в "Интер"
Форвард "Ромы" Эдин Джеко хочет этим летом перейти в "Интер". Об этом пишет Calciomercato.
По данным источника, клубы ведут переговоры по поводу 33-летнего трансфера. Сам футболист просит римлян отпустить его в миланский клуб, однако "Рома" не хочет расставаться с боснийцем.
Джеко и "Интер" уже согласовали условия контракта. Соглашение форварда с римским клубом рассчитано до 2020 года.
Ранее сообщалось, что в футболисте также заинтересованы "Вест Хэм" и "Монако". В минувшем сезоне нападающий в 33 матчах забил 9 голов и сделал 6 передач.
А еще: "Интер" не может договориться с "Ромой" по трансферу Джеко| http://soccernews.ru
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|Интер Милан
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