Джеко проведет свой 100-й матч за "Рому"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Рома" в гостях сыграет с "Челси".

Этот поединок станет 100-м для форварда "волков" Эдин Джеко за римский клуб.

В предыдущих 99 матчах 31-летний Джеко забил 57 голов и отдал 18 результативных передач.

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