Джеко: "Рад, что мне удалось поиграть с Тотти"

Теги ромафранческо тоттиэдин джеко

Джеко: "Рад, что мне удалось поиграть с Тотти"

Форвард "Ромы" Эдин Джеко вспомнил о периоде, когда он играл вместе с легендарным капитаном "волков" Франческо Тотти.

"Я рад, что мне удалось поиграть с Тотти. Стыдно, что я не играл с ним раньше, когда был моложе, потому что я бы забил с ним ещё больше голов. Я был счастлив выступать с ним два года, но рано или поздно каждый должен завершить карьеру, но это непросто" - цитирует Джеко Football Italia.

Не пропустите: Вот так бы выглядела сегодняшняя "Рома", не продавай она своих лидеров. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов