Джеко: "Рад, что мне удалось поиграть с Тотти"

Форвард "Ромы" Эдин Джеко вспомнил о периоде, когда он играл вместе с легендарным капитаном "волков" Франческо Тотти.

"Я рад, что мне удалось поиграть с Тотти. Стыдно, что я не играл с ним раньше, когда был моложе, потому что я бы забил с ним ещё больше голов. Я был счастлив выступать с ним два года, но рано или поздно каждый должен завершить карьеру, но это непросто" - цитирует Джеко Football Italia.

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