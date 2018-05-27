Джеко рассказал о несостоявшемся переходе в "Милан"

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Джеко рассказал о несостоявшемся переходе в "Милан"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко рассказал о несостоявшемся переходе в "Милан".

"Когда я выступал за "Железничар", моей мечтой было однажды оказаться в "Милане". После завоевания чемпионского титула с "Вольфсбургом" я был очень близок к переходу в "Милан", но меня не захотели отпускать. К счастью, моя карьера сложилась хорошо и сейчас я очень счастлив в "Роме" - цитирует 32-летнего боснийца Football Italia.

В минувшем сезоне Джеко сыграл за "Рому" 49 матчей, забил 24 гола и сделал 8 ассистов.

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