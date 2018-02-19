Джеко считает, что слухи об интересе "Челси" навредили ему

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Джеко считает, что слухи об интересе "Челси" навредили ему

Форвард "Ромы" Эдин Джеко рассказал о негативном влиянии слухов об интересе "Челси".

"Для меня настал очень тяжелый период, вы могли заметить это по моим выступлениям. Но теперь все в прошлом, не собираюсь больше об этом думать. Я хочу посвятить все свои силы "Роме". Здесь мой дом и здесь моя семья. Вот и все" - приводит слова Джеко Football Italia.

В текущем сезоне Джеко провел 32 матча и забил 14 голов.

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