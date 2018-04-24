Джеко: "Сейчас я гораздо сильнее, чем был в "Манчестер Сити"
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко вспомнил о времени, проведенном в "Манчестер Сити".
Об английском этапе своей карьеры Джеко рассказал перед матчем 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Напомним, что встреча пройдет сегодня, 24 апреля.
"Мы не слишком удачно выступали в Лиге чемпионов, хотя могли и должны были играть гораздо лучше. На национальном уровне мы выиграли много трофеев. Это был отличный опыт, поскольку премьер-лига является сильнейшим чемпионатом в мире. Я провел там пять лет, забил множество мячей и завоевал достаточно титулов. Мне посчастливилось играть с лучшими против лучших. Этот опыт здорово помог, но, мне кажется, сейчас я гораздо сильнее, чем был в "Манчестер Сити", - сказал он. | http://soccernews.ru
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