Джеко: "Сейчас я гораздо сильнее, чем был в "Манчестер Сити"

Нападающий "Ромы"​ Эдин Джеко вспомнил о времени, проведенном в "Манчестер Сити".

Об английском этапе своей карьеры Джеко рассказал перед матчем 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Напомним, что встреча пройдет сегодня, 24 апреля.

"Мы не слишком удачно выступали в Лиге чемпионов, хотя могли и должны были играть гораздо лучше. На национальном уровне мы выиграли много трофеев. Это был отличный опыт, поскольку премьер-лига является сильнейшим чемпионатом в мире. Я провел там пять лет, забил множество мячей и завоевал достаточно титулов. Мне посчастливилось играть с лучшими против лучших. Этот опыт здорово помог, но, мне кажется, сейчас я гораздо сильнее, чем был в "Манчестер Сити", - сказал он. | http://soccernews.ru