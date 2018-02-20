Джеко: "Шахтер" - очень техничная команда"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко считает, что у его команды будет преимущество в противостоянии с донецким "Шахтером".

Напомним, что команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра между соперниками состоится в Харькове 21 февраля.

"Шахтер" - очень техничная команда, но они сыграли всего один матч после перерыва. Так что у нас должно быть преимущество, но мы должны отдать все силы и максимально реализовать моменты. "Шахтер" - одна из команд, которые в этом сезоне смогли обыграть "Манчестер Сити". А они на данный момент лучшие", - сказал босниец.

Читайте: Алиссон поделился ожиданиями от матча с "Шахтером" | http://soccernews.ru