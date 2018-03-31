Джеко спас для "Ромы" ничью в матче с "Болоньей"

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Джеко спас для "Ромы" ничью в матче с "Болоньей"

В рамках 30-го тура итальянской Серии А "Рома" в гостях добилась лишь ничьей в матче с "Болоньей". На гол чилийского хавбека Эрика Пульгара в середине первого тайма результативным ударом ответил боснийский форвард "волков" Эдин Джеко.

"Болонья" – "Рома" - 1:1

Голы: Пульгар, 18 - 1:0, Джеко, 76 - 1:1.

"Болонья": Сантурро, Де Мео, Масина, Торосидис (Мбайе, 77), Хеландер, Донса, Пульгар, Верди (Крейчи, 90), Поли, Ди Франческо (Орсолини, 71), Паласио.

"Рома": Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци, Стротман (Дефрель, 75), де Росси, Эль-Шаарави (Джеко, 61), Наингголан (Жерсон, 17), Перотти, Шик. 

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