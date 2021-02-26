Джеко стал лучшим бомбардиром "Ромы" в еврокубках

Теги ромаэдин джекофранческо тоттистатистика

Джеко стал лучшим бомбардиром "Ромы" в еврокубках

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко обновил клубный рекорд по числу забитых мячей в еврокубковых турнирах.

34-летний босниец во вчерашней игре с "Брагой" (3:1) отличился 29-м голом в составе "волков" в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

По этому показателю Джеко обогнал легендарного Франческо Тотти (28) и стал лучшим бомбардиром "Ромы" в еврокубках.

Не пропустите: "Рома" и "Милан" вышли в 1/8 Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Весной Нидерланды, скорее всего, обгонят Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Весной Нидерланды, скорее всего, обгонят Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов