Джеко стал лучшим бомбардиром "Ромы" в еврокубках

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко обновил клубный рекорд по числу забитых мячей в еврокубковых турнирах.

34-летний босниец во вчерашней игре с "Брагой" (3:1) отличился 29-м голом в составе "волков" в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

По этому показателю Джеко обогнал легендарного Франческо Тотти (28) и стал лучшим бомбардиром "Ромы" в еврокубках.

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