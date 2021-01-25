Джеко тренируется отдельно от команды. Конфликт с Фонсекой не улажен

Нападающий Эдин Джеко может в ближайшее время покинуть "Рому".

По информации Goal.com, конфликт между футболистом и главным тренером Паулу Фонсекой по прежнему не улажен. Сегодня они встречались на клубной базе, но это ни к чему не привело.

"Волки" ищут возможность продажи форварда, но, как информирует журналист Николо Скира, никаких предложений ей пока не поступало. Сам Джеко готов уйти только в топ-клуб.