Джеко тренируется отдельно от команды. Конфликт с Фонсекой не улажен

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Джеко тренируется отдельно от команды. Конфликт с Фонсекой не улаженНападающий Эдин Джеко может в ближайшее время покинуть "Рому".

По информации Goal.com, конфликт между футболистом и главным тренером Паулу Фонсекой по прежнему не улажен. Сегодня они встречались на клубной базе, но это ни к чему не привело.

"Волки" ищут возможность продажи форварда, но, как информирует журналист Николо Скира, никаких предложений ей пока не поступало. Сам Джеко готов уйти только в топ-клуб.

Игрок в настоящее время тренируется отдельно от команды.
В текущем сезоне он забил 7 голов за 15 матчей в Серии А.

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