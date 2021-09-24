Джеко в 2005 году мог перейти в российский клуб

Фото инстаграм Эдина Джеко

Футбольный агент Алан Прудников рассказал, как нападающий "Интера" Эдин Джеко в своём время мог оказаться в РПЛ.

"Мой отец был футбольным агентом. Примерно тогда, например, он привёз из Боснии в "Анжи" Элвира Рахимича. Ещё был Самир Муратович (экс-игрок "Сатурна" - примечание Soccernews). И примерно в те годы появилась молодая звезда. Мы познакомились с Эдином. Было желание устроить его трансфер в Россию. Слава богу, в итоге он уехал в Чехию. Правда, всего за 30 тысяч евро, но зато потом его неплохо перепродали "Вольфсбургу".

Сараевский "Железничар", где начинал Джеко, был нашим вторым домом. Отец раньше играл в футбол в другом местном клубе - "Сараево". В те годы мы часто летали в Боснию, привозили много игроков оттуда. Например, Спахича в "Торпедо" - но не Эмира, который потом играл в "Локо", а Амира. "Железничар" был хорошим рынком. Они обычно комплектовали Бундеслигу. Но сейчас качество кадров там уже не то. Смотрю на статистику Джеко и понимаю: он заиграл бы везде. Куда бы ни переходил, свои 10-20 за сезон он точно забивает", - заявил Прудников.

Судя по всему, речь идёт о событиях 2005 года, когда чешский "Теплице" купил Джеко у "Железничара". Впоследствии форвард успел поиграть за "Вольфсбург", "Манчестер Сити" и "Рому".

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