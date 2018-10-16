Джеко вошел в десятку лучших бомбардиров европейских сборных



Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко отметился дублем в матче Лиги наций УЕФА против Северной Ирландии, который завершился со счетом 2:0.

Благодаря этому на счету 32-летнего Джеко стало 55 голов в 97 матчах за национальную команду, и он вошел в десятку лучших бомбардиров европейских сборных в истории.

Топ-10 лучших бомбардиров европейских сборных выглядит так:

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 85 голов

2. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 84

3. Шандор Кочиш (Венгрия) – 75

4. Мирослав Клозе (Германия) – 71

5. Герд Мюллер (Германия) – 68

6. Робби Кин (Ирландия) – 68

7. Златан Ибрагимович (Швеция) – 62

8. Имре Шлоссер (Венгрия), Давид Вилья (Испания) – 59

10. Ян Коллер (Чехия), Эдин Джеко (Босния и Герцеговина), Роберт Левандовски (Польша) – 55.

Не пропустите: 14 лет назад Месси дебютировал за "Барселону". | http://soccernews.ru