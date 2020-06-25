Джеко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории "Ромы"

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Джеко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории "Ромы"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко догнал Педро Манфредини по количеству голов в составе "волков".

Теперь босниец и аргентинец делят пятое место в списке лучших бомбардиров в истории римского клуба - в активе обоих по 104 забитых мяча.

Выше в рейтинге голеадоров "Ромы" находятся Франческо Тотти (307), Роберто Пруццо (138), Амедео Амадеи (111) и Родольфо Волк (106).

Джеко выступает за "Рому" с лета 2015 года, на его счету 212 сыгранных матчей.

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