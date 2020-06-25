Джеко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории "Ромы"
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко догнал Педро Манфредини по количеству голов в составе "волков".
Теперь босниец и аргентинец делят пятое место в списке лучших бомбардиров в истории римского клуба - в активе обоих по 104 забитых мяча.
Выше в рейтинге голеадоров "Ромы" находятся Франческо Тотти (307), Роберто Пруццо (138), Амедео Амадеи (111) и Родольфо Волк (106).
Джеко выступает за "Рому" с лета 2015 года, на его счету 212 сыгранных матчей.
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|Команда
|М
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|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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