Джеко возобновил тренировки в защитной маске

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко возобновил тренировки с командой.

Как сообщает Calciomercato, босниец может пропустить ближайшую игру против "Сампдории", так как доктора рекомендуют ему продлить восстановление еще на одну неделю.

Ранее Джеко перенес операцию на сломанной скуле. Пока футболист занимается в защитной маске.

В этом сезоне Джеко провел 8 игр, в которых забил 5 голов и отдал два ассиста.

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