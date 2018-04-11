Джеко выиграл все верховые дуэли в матче с "Барселоной"

"Рома" победила "Барселону" (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов и вышла в финал.

В этом поединке боснийский нападающий римского клуба Эдин Джеко выиграл все пять верховых дуэлей.

Кроме того 32-летний Джеко забил гол и заработал 11-метровый, реализованный Даниэле Де Росси.

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