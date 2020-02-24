Джеко вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров "Ромы"
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко догнал Винченцо Монтеллу в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
В активе боснийца и итальянца сейчас по 102 гола в составе "волков" - они делят шестое место в рейтинге голеадоров римской команды.
Впереди Джеко и Монтеллы только Педро Манфредини (104), Родольфо Волк (106), Амадео Амадеи (111), Роберто Пруццо (138) и Франческо Тотти (307).
Напомним, что 33-летний балканец перебрался в "Рому" летом 2015 года и с тех пор провёл 210 матчей.
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