Джеко вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров "Ромы"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко догнал Винченцо Монтеллу в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

В активе боснийца и итальянца сейчас по 102 гола в составе "волков" - они делят шестое место в рейтинге голеадоров римской команды.

Впереди Джеко и Монтеллы только Педро Манфредини (104), Родольфо Волк (106), Амадео Амадеи (111), Роберто Пруццо (138) и Франческо Тотти (307).

Напомним, что 33-летний балканец перебрался в "Рому" летом 2015 года и с тех пор провёл 210 матчей.

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