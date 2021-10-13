Джеко высказался о ничьей с Украиной в матче отбора ЧМ-2022
Фото: инстаграм Эдина Джеко/Автор неизвестен
Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился мнением о ничейном результате матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Украиной (1:1).
"Это был хороший матч для зрителей. Нам было тяжело. Украина некоторое время была лучше, но после их гола доминировали уже мы. У нас было несколько возможностей и в итоге нам удалось отыграться. Ничья с Украиной - это хороший результат. Парни играли здорово и теперь все в наших руках. Но нам нужно еще немало потрудиться", - приводит слова Джеко боснийская федерация футбола.
В оставшихся матчах отбора ЧМ-2022 Босния на своем поле сыграет с Финляндией (13 ноября) и Украиной (16 октября).
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