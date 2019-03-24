Джеко: "Я 100 раз "умер" ради сборной Боснии"
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко сыграл свой 100-й матч за сборную Боснии. Это произошло в 1-м туре отборочного турнира чемпионата Европы-2020 года с Арменией (2:1). Перед началом встречи форвард получил памятную майку.
"Я 100 раз "умер" ради сборной Боснии. Люблю тебя, Босния и Герцеговина", - написал Джеко в своем "твиттере".
33-летний Джеко в 100 матчах за сборную Боснии забил 55 голов и отдал 20 результативных передач. Участник чемпионата мира-2014.
Не пропустите: Джеко может пропустить матч с "Наполи" из-за стычки с Эль-Шаарави. | http://soccernews.ru
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|Португалия
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|1
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|Украина
|1
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|0
|0
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|1
|0
|Группа C
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|Нидерланды
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|Северная Ирландия
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|Эстония
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|О
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|0
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|М
|О
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|М
|О
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|Франция
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