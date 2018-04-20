Джеко: "Я принял правильное решение, отказав "Челси"

Форвард "Ромы" Эдин Джеко считает, что принял правильное решение, отказавшись в январе переходить в "Челси".

"Учитывая то, что случилось в прошлом месяце, я, естественно, рад, что остался. "Челси" - большой клуб, и мне было приятно узнать об их интересе, но в итоге, думаю, я поступил верно, потому что хотел играть в Лиге Чемпионов. Во-первых, я хотел пробиться в четвертьфинал, чего мне раньше не удавалось, а сейчас я в полуфинале и хочу выйти в финал. Это значит, что я принял правильное решение" - цитирует 32-летнего боснийца The Telegraph.

Напомним, что трансфер Джеко в "Челси" сорвался из-за финансовых требований футболиста.

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