Джеко: "Я рад, что остался в "Роме"

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Джеко: "Я рад, что остался в "Роме"
Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко рассказал, что он мог перейти в "Челси".

"Переговоры с "Челси" действительно велись. Вокруг меня было много фальшивых слухов. Я уважаю "Челси" и мне был приятен интерес этого клуба. Впрочем я рад, что остался в "Роме". Рим стал для меня домом. Здесь меня приняли с первого дня и я никогда этого не забуду. Этот город дал мне несколько счастливых моментов в моей жизни. Я счастлив продолжать носить футболку "Ромы", - приводит слова Джеко Klix.

Ранее сообщалось, что "Челси" отказался от приобретения 31-летнего Джеко, так как форвард потребовал слишком большую зарплату.

Не пропустите: "Реал" заинтересовался ключевым игроком "Ромы". | http://soccernews.ru

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