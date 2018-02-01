Джеко: "Я рад, что остался в "Роме"



Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко рассказал, что он мог перейти в "Челси".

"Переговоры с "Челси" действительно велись. Вокруг меня было много фальшивых слухов. Я уважаю "Челси" и мне был приятен интерес этого клуба. Впрочем я рад, что остался в "Роме". Рим стал для меня домом. Здесь меня приняли с первого дня и я никогда этого не забуду. Этот город дал мне несколько счастливых моментов в моей жизни. Я счастлив продолжать носить футболку "Ромы", - приводит слова Джеко Klix.

Ранее сообщалось, что "Челси" отказался от приобретения 31-летнего Джеко, так как форвард потребовал слишком большую зарплату.

Не пропустите: "Реал" заинтересовался ключевым игроком "Ромы". | http://soccernews.ru