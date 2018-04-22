Джеко: "Я желаю Клоппу успехов, но только в следующем сезоне"

Форвард "Ромы" Эдин Джеко накануне матча с "Ливерпулем" поделился мнением об Юргене Клоппе.

"Юрген провёл финал Лиги Чемпионов с "Боруссией" и финал Лиги Европы с "Ливерпулем". Везде потерпел поражение. Надеюсь, в третий финальный матч он не пройдёт. По крайней мере, в этом году. Я желаю ему успехов, но только в следующем сезоне.

Я знаю Клоппа по работе в Германии. Знаю его стиль, он предпочитает атакующий футбол. "Рома" тоже склонна работать в атаке" - приводит слова Джеко The Telegraph.

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