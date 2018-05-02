Джеко забил гол в пятом матче ЛЧ подряд

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Джеко забил гол в пятом матче ЛЧ подряд

Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко сравнял счет в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (2:2, второй тайм).

Стоит отметить, что форвард забивает в пятом матче ЛЧ подряд. Ранее он отличился в поединках с "Шахтером", дважды с "Барселоной" и в первой встрече с "Ливерпулем".

Всего в этом сезоне на счету 32-летнего Джеко уже восемь голов в Лиге Чемпионов.

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