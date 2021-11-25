Джеко забил юбилейный гол в еврокубках

Фото инстаграм Эдина Джеко

Нападающий миланского "Интера" Эдин Джеко достиг отметки в 50 забитых мячей в еврокубковых турнирах.

Юбилейным для себя голом босниец отличился в игре 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шахтёра" (2:0), в которой он оформил дубль.

Как сообщает Opta, 25 раз Джеко забил в 60 матчах ЛЧ и 25 - в 48 поединках Лиги Европы.

До "Интера" форвард выступал за "Рому", "Манчестер Сити", "Вольфсбург" и другие менее известные клубы.

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