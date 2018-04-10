Джеко забивает "Барселоне" чаще всех других команд в ЛЧ

Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко открыл счет в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" (1:0).

Стоит отметить, что форвард забил каталонцам уже в третий раз в своей карьере и чаще, чем любому другому клубу в этом турнире.

В нынешнем сезоне 32-летний Джеко провел за "Рому" 41 матч и забил 20 голов.

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