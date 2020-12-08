Джексон Мартинес объявил о завершении карьеры

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Джексон Мартинес объявил о завершении карьеры

Известный колумбийский форвард Джексон Мартинес решил повесить бутсы на гвоздь, об этом он сообщил в своём инстаграме.

34-летний нападающий признался, что его ранний уход из футбола обусловлен хронической травмой лодыжки, которая беспокоит его с 2016 года.

Джексон Мартинес в течение карьеры выступал за "Индепендьенте Медельин", "Хагуарес Чьяпас", "Порту", "Атлетико", "Гуанчжоу Эвергранд" и "Портимоненсе". За сборную Колумбии сыграл 40 матчей и забил 9 голов.

В активе футболиста 4 выигранных трофея и 3 звания лучшего бомбардира чемпионата Португалии в период с 2012 по 2015 год.

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