Джексон Мартинес оказался не нужен "Спортингу"

Теги спортинг лиссабонджексон мартинес

Джексон Мартинес оказался не нужен "Спортингу"Нападающий "Гуанчжоу Эвергранд" Джексон Мартинес близок к возвращению в Европу.

Источник сообщает, что китайский клуб ищет 31-летнему колумбийцу новую команду.

В частности, футболиста предложили "Спортингу", однако лиссабонцы отказались его подписывать.

Читайте: "Бенфика" и "Спортинг" побеждают в чемпионате Португалии  | soccernews.ru

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