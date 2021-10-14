Джексон Мартинес ярко высказался о своей личной жизни

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Джексон Мартинес ярко высказался о своей личной жизниФото: инстаграм Мартинеса/Автор неизвестен

Экс-форвард мадридского "Атлетико" Джексон Мартинес высказался о своей личной жизни.

"У меня была жизнь, полная похоти и радости от грехов. Я наслаждался тем, что грешил, потому что не смотрел на это с такой точки зрения, я считал это нормальным, тем, что делают все. 

Ты не увидишь Бога, пока он не останется единственным, что у тебя есть, поэтому я решил сосредоточиться на нем.

В моем случае я начал чувствовать, что друзья, с которыми я ходил на вечеринки, чтобы выпить... Они окружали меня алкоголем, сигаретами и множеством других вещей", – заявил Мартинес.

Нападающий завершил игровую карьеру в 2020 году.

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