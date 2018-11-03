Джексон Мартинес забил впервые с сентября 2016 года

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Джексон Мартинес забил впервые с сентября 2016 года

Известный колумбийский форвард Джексон Мартинес прервал свою ужасную безголевую серию, забив впервые с 18 сентября 2016 года.

32-летний нападающий в составе "Портимоненсе" реализовал пенальти в матче 9-го тура чемпионата Португалии против "Белененсеша".

Напомним, что права на Мартинеса принадлежат китайскому "Гуанчжоу Эвергранд", который купил его в феврале 2016 года за 42 миллиона евро. В Поднебесной латиноамериканец зарабатывал 12,5 миллионов евро в год.

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Комментарии
Gold

Я думал он уже карьеру завершил))))

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