Джексон Мартинес забил впервые с сентября 2016 года

Известный колумбийский форвард Джексон Мартинес прервал свою ужасную безголевую серию, забив впервые с 18 сентября 2016 года.

32-летний нападающий в составе "Портимоненсе" реализовал пенальти в матче 9-го тура чемпионата Португалии против "Белененсеша".

¡Hoy todo es alegría! mi negro @JacksonMartinez ha vuelto al gol después de más de 2 años, El último gol había sido el 18 de septiembre de 2016 con Guangzhou 6-2 Liaoning por la Liga de China.#ElFútbolComoLaVidaMisma pic.twitter.com/uVKLuwGuTI — Santiago Bedoya (@Santibarquillos) 3 ноября 2018 г.

Напомним, что права на Мартинеса принадлежат китайскому "Гуанчжоу Эвергранд", который купил его в феврале 2016 года за 42 миллиона евро. В Поднебесной латиноамериканец зарабатывал 12,5 миллионов евро в год.

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