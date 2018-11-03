Джексон Мартинес забил впервые с сентября 2016 года
Известный колумбийский форвард Джексон Мартинес прервал свою ужасную безголевую серию, забив впервые с 18 сентября 2016 года.
32-летний нападающий в составе "Портимоненсе" реализовал пенальти в матче 9-го тура чемпионата Португалии против "Белененсеша".
¡Hoy todo es alegría! mi negro @JacksonMartinez ha vuelto al gol después de más de 2 años, El último gol había sido el 18 de septiembre de 2016 con Guangzhou 6-2 Liaoning por la Liga de China.#ElFútbolComoLaVidaMisma pic.twitter.com/uVKLuwGuTI— Santiago Bedoya (@Santibarquillos) 3 ноября 2018 г.
Напомним, что права на Мартинеса принадлежат китайскому "Гуанчжоу Эвергранд", который купил его в феврале 2016 года за 42 миллиона евро. В Поднебесной латиноамериканец зарабатывал 12,5 миллионов евро в год.
Не пропустите: Марадона станцевал в раздевалке "Дорадоса". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" выгрызает тяжелейшую победу в матче с "Райо Вальекано"
-
"Ювентус" на своём поле переиграл "Кальяри"
-
"Монако" проигрывает "Реймсу" и другие результаты 12-го тура чемпионата Франции
-
Месси может сыграть с "Интером"
-
"Арсенал" и "Ливерпуль" не выявили победителя в центральном матче 11 тура АПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 3 ноября
-
"Райо Вальекано" – "Барселона" - 2:3 (видеообзор)
-
Слуцкий прокомментировал слухи о переходе на работу в "Спортинг"
-
1
"Ювентус" выдал лучший старт в Серии А в истории
-
"Аякс" и "АЗ Алкмар" побеждают в 11-м туре чемпионата Нидерландов
-
"Тоттенхэм" в упорной борьбе обыграл "Вулверхэмптон"
-
"Барселона" выгрызает тяжелейшую победу в матче с "Райо Вальекано"
-
1
"Ювентус" на своём поле переиграл "Кальяри"
-
"Райо Вальекано" - "Барселона": прямая трансляция матча в Мадриде
-
Эмери прокомментировал ничью с "Ливерпулем"
-
9
"Монако" проигрывает "Реймсу" и другие результаты 12-го тура чемпионата Франции
-
1
Месси может сыграть с "Интером"
-
1
Клопп указал на грубую судейскую ошибку в матче "Арсенал" – "Ливерпуль"
-
1
Джексон Мартинес забил впервые с сентября 2016 года
-
"Порту" на выезде разобрался с "Маритиму"
-
ПСВ одолел "Витесс" Слуцкого
-
"РБ Лейпциг" в гостях разгромил "Герту"
-
Сенсация на "Месталье": "Валенсия" в родных стенах уступила "Жироне" (видео)
-
5
"Арсенал" и "Ливерпуль" не выявили победителя в центральном матче 11 тура АПЛ
-
Солари: "Это была выстраданная победа"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30