Джена Фрумс - голливудская актриса и девушка Джесси Лингарда

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Джена Фрумс - голливудская актриса и девушка Джесси ЛингардаБританские СМИ пестрят заголовками о том, что вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард обзавелся новой подругой - девушкой 25-летнего футболиста стала американская актриса Джена Фрумс. Насколько серьезными являются отношения у пары прессе разузнать не удалось, но горячие снимки красотки уже оценили английские фанаты.

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4 Ливерпуль 18 34
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6 Бернли 18 32
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