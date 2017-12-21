Джена Фрумс - голливудская актриса и девушка Джесси Лингарда

Британские СМИ пестрят заголовками о том, что вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард обзавелся новой подругой - девушкой 25-летнего футболиста стала американская актриса Джена Фрумс. Насколько серьезными являются отношения у пары прессе разузнать не удалось, но горячие снимки красотки уже оценили английские фанаты.

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