Джена Фрумс - самая горячая девушка декабря

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Джена Фрумс - самая горячая девушка декабряСогласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой декабря стала Джена Фрумс - актриса и подруга вингера английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда. Эффектная красотка набрала 30% всех голосов.

Второе и третье места в голосовании с результатом 25% разделили Елена Гомес - супруга бывшего полузащитника питерского "Зенита" Хави Гарсии - и Айда Мартинес - перуанская модель и телеведущая, раздевшаяся догола после выхода своей национальной сборной на Чемпионат Мира в Россию.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Джена Фрумс.

Другие фото Джены Фрумс смотрите тут. | soccernews.ru

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