Дженас: "Я не думаю, что поставить Сульшера у руля "Манчестр Юнайтед", было правильным решением"

Экс-полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас ярко высказался о главном тренере "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннаре Сульшере. Об этом информирует BBC.

"Я не думаю, что поставить Сульшера у руля "Манчестр Юнайтед" было правильным решением. Это было сделано на эмоциях. То, что сделала Фергюсон с "МЮ" - невероятно и повторить будет очень сложно. Когда Гвардола возглавил "Сити", он сделал с командой именно то, что хотел. У Клоппа с "Ливерпулем" тоже самое.

Не думаю, что нужно искать того, кто сделает тоже, что и Фергюсон", - сказал Дженас.

"Манчестер Юнайтед" располагается на 6 месте в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на 2 балла.

Сульшер возглавил красных дьяволов в конце декабря 2018 года, сменив на посту Моуринью.

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