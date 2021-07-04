Дженгиз Ундер продолжит карьеру в чемпионате Франции

Фото: инстаграм Ундера/Автор неизвестен

Вингер "Ромы" Дженгиз Ундер следующий сезон проведет во французском "Марселе", сообщает пресс-служба провансальцев.

Отмечается, что французский клуб арендовал игрока сборной Турции у римлян на один сезон с правом выкупа в следующее летнее трансферное окно.

Прошлый сезон Ундер отыграл на правах аренды в "Лестере", где сграл в 19 матчах, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.

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