Дженгиз Ундер продолжит карьеру в чемпионате Франции

Теги дженгиз ундерромамарсель

Дженгиз Ундер продолжит карьеру в чемпионате ФранцииФото: инстаграм Ундера/Автор неизвестен

Вингер "Ромы" Дженгиз Ундер следующий сезон проведет во французском "Марселе", сообщает пресс-служба провансальцев.

Отмечается, что французский клуб арендовал игрока сборной Турции у римлян на один сезон с правом выкупа в следующее летнее трансферное окно.

Прошлый сезон Ундер отыграл на правах аренды в "Лестере", где сграл в 19 матчах, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.

Также не пропустите: Руни назвал лучшего игрока Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агент Алиоски высказался об интересе ЦСКА

Агент Алиоски высказался об интересе ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов