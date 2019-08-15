Дженгиз Юндер продлил контракт с "Ромой" до 2023 года

Нападающий "Ромы" Дженгиз Юндер продлил контракт с римским клубом. Об этом сообщает официальный сайт итальянской команды.

По данным источника контракт 22-летнего игрока с "Ромой" рассчитан на 4 года.

Форвард перешел в "Рому" в 2017 году. Всего за клуб он сыграл в 65 матчах, забив 14 голов и сделав 13 ассистов.

"С каждый годом все больше люблю Рим, болельщиков команды и цвета клуба. Я очень счастлив. Благодарен руководству за исполнение моих желаний", - сказал футболист.

25 августа "Рома" сыграет с "Дженоа" в рамках 1-го тура Серии А. Начало - в 21:45 (мск).

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